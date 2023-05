1 Die Sängerin Tina Turner wurde 83 Jahre alt. Foto: imago stock&people/imago stock&people

Nach dem Tod der Rock-Ikone Tina Turner wurden erste Details der Trauerzeremonie bekannt gegeben. Die legendäre Sängerin entschied sich nach ihrem Tod für eine „kleine, private“ Trauerfeier.















Mit Welthits wie „Private Dancer“ und „Simply the Best“ wurde sie zur Rocklegende: Tina Turner. Im Alter von 83 Jahren starb die Sängerin vergangenen Mittwoch, den 24. Mai, in der Schweiz.

Musikalisch thront sie im Olymp der Rockgeschichte neben Ikonen wie Keith Richards und Mick Jagger. Das Musikmagazin „Rolling Stone“ rühmte sie als „eine der größten Stimmen aller Zeiten“.

Beerdigung wird eine „kleine private Angelegenheit“

Nach dem Tod von Prinzessin Diana wurde „Lady D“ von der Königsfamilie und tausenden von Fans öffentlich verabschiedet. Auch die Trauerzeremonie des „King of Rock and Roll“ Elvis Presley, wurde in der Öffentlichkeit abgehalten. Die Beerdigung von Tina Turner soll, trotz ihres weltweiten Ruhms, eine „kleine private Angelegenheit“ mit den engsten Familienmitgliedern sein, wie ihr ehemaliger Assistent Eddy Hampton gegenüber der britischen Zeitung „Mirror“ berichtet. „Es wird nur für ihre engsten Freunde in der Schweiz und ihren Manager und kein großer Familienanlass sein.“

Einen kleinen Trost für Fans der Rocklegende gibt es jedoch: Ihr Assistent Hampton geht davon aus, dass es später eine „Art Gedenkkonzert und Ehrung“ geben wird. Details zu jenem Konzert gibt es bisher nicht.