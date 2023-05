Erinnerungen an die Poplegende

5 Tina Turner 1976 im Plattenladen Diskus in Stuttgart. Foto: /Baeuerle

Weltweit ist die Trauer um Tina Turner groß. Was nur wenige wissen: Nach der Trennung von Ike Turner versteckte sich die US-Sängerin in Stuttgart vor ihrem Ex-Mann. Sie lebte im Dachswald bei Jochen Baeuerle. Er hat uns erzählt, wie es dazu kam.















Link kopiert

Vom Tod seiner langjährigen Freundin Tina Turner hat der Architekt Jochen Baeuerle am Mittwochabend erfahren, als der Tonmeister des Apollo-Theaters bei ihm anrief, um zu kondolieren. Nur wenige im Musical „Tina“ wissen, dass die Popikone eine ganz besondere Beziehung zu Stuttgart hatte – speziell zum Ehepaar Baeuerle im Dachswald, das der Künstlerin in ihrer großen Not 1976 half und ihr eine Bleibe bot, als sie sich vor ihrem Mann Ike Turner versteckte.