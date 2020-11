1 Die Ritterstraße in Esslingen wird zur Fußgängerzone: Im Einfahrtsbereich auf der Höhe des Technischen Rathauses werden dafür bereits Sicherheitspoller zum Terrorschutz installiert. Foto: Roberto Bulgrin

Neues von der Ritterstraße. Die Umwandlung in eine Fußgängerzone hatte Einzelhändler so verärgert, dass sie einen Protestbrief an OB Jürgen Zieger geschrieben haben. Doch nun redet die Stadt. Sie verweist auf eine lange Planungsphase und einen veränderten Zeitplan.

Esslingen - Die Ritterstraße bleibt hart umkämpft. City Initiative und andere Esslinger Einzelhändler hatten sich in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Jürgen Zieger und Baubürgermeister Wilfried Wallbrecht über den Zeitplan, die mangelnde Kommunikation, die sparsame Neugestaltung und die Installation von Sicherheitspollern bei der Umwandlung in eine Fußgängerzone beschwert. Jetzt spricht die Stadt. Ihr Pressereferat verweist nach Rücksprache mit den Fachämtern auf eine lange Vorlaufzeit, auf Mitbestimmungsmöglichkeiten, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und einen veränderten Zeitplan.