Regionalzug zwischen Esslingen und Nürtingen: Unbekannter beleidigt und bedrängt Jugendliche – Zeugen gesucht

1 Die Jugendlichen wurden mutmaßlich bereits beim Einstieg in den Regionalzug angesprochen. (Symbolbild) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Ein Unbekannter soll zwei Jugendliche auf der Fahrt in einem Regionalzug zwischen Esslingen und Nürtingen beleidigt und bedrängt haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.











In einem Regionalzug auf der Strecke zwischen Esslingen und Nürtingen ist es am Dienstagabend laut Polizei zu einem Vorfall zwischen zwei Jugendlichen und einem bislang unbekannten Mann gekommen. Eine 15-jährige Reisende sei zusammen mit ihrer 14 Jahre alten Begleiterin von dem Unbekannten in dem Regionalzug mehrfach beleidigt und bedrängt worden.

Laut den Angaben der Beamten wurden die beiden Jugendlichen bereits beim Einstieg in den Zug gegen 18 Uhr am Esslinger Bahnhof von dem Unbekannten angesprochen. Nachdem die beiden jungen Reisenden nicht auf den Unbekannten reagiert und ein Gespräch mit diesem abgelehnt haben sollen, wurde dieser bisherigen Ermittlungen zufolge umgehend aggressiv. Der Mann bedrängte und beleidigte die beiden Geschädigten mehrfach, wie die Polizei mitteilte. Die 14 und 15 Jahre alten Mädchen sollen ihn mehrfach aufgefordert haben, sie in Ruhe zu lassen. Darauf habe der Täter jedoch nicht reagiert und weitergemacht.

Die Polizei sucht mit Täterbeschreibung nach Zeugen

Die Geschädigten verließen den Regionalzug am Nürtinger Bahnhof und informierten umgehend die Polizei über den Vorfall. Zur Tatzeit soll der schwarzhaarige Mann einen grünen Rucksack, ein Trainingsanzug des Fußballvereins FC Barcelona und eine schwarze Jogginghose getragen haben.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen circa 1,80 Meter großen und 20 bis 25 Jahre alten Mann mit Dreitagebart handeln. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, sich unter der Rufnummer 0711/87035 0 zu melden.