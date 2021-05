9 Im vorigen Sommer kontrollierte Sicherheitspersonal den Zugang zum Aileswasensee in Neckartailfingen. Jeder Besucher bekam ein Armbändchen, beim 1000. Band war Schluss. Foto: AFP

Das Wochenende soll wärmer und sonnig werden, vor allem am Sonntag. An den Badeseen in der Region Stuttgart erwartet man deshalb viele Ausflügler und Sonnenhungrige – und hat vorgesorgt. Auch das Parken wird deshalb teurer.

Region Stuttgart - Menschen auf Wiesen und im Wasser, dicht gedrängt, kreuz und quer parkende Autos auf Feldern und Streuobstwiesen oder Badelustige, die über Zäune klettern, um zu Seen zu kommen, die bereits überfüllt und daher abgesperrt sind: Solche Situationen will man in den Kommunen rund um Stuttgart, die eine Bademöglichkeit haben, dieses Jahr nicht noch einmal erleben. Der Corona-Sommer 2020, in dem viele Menschen ihren Urlaub storniert hatten und zu Hause blieben, führte dazu, dass an heißen Tagen die Seen in der Region regelrecht überrannt wurden. Vor allem an den Wochenenden und in den Ferien erzeugte dies teilweise großes Chaos in den kleinen Gemeinden.