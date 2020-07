1 An Abstandsregeln konnte man sich am Wochenende am Breitenauer See offenbar kaum mehr halten. Foto: 7aktuell.de/Mehmet Okatan

Aufgrund von etlichen Corona-Verstößen zieht man am Breitenauer See im Kreis Heilbronn die Notbremse. Ab Freitag bleibt der See bis auf Weiteres gesperrt. Andere Kommunen sind ebenfalls in Alarmbereitschaft, warten aber noch das kommende Wochenende ab.

Stuttgart - Abstandsregeln? Maskenpflicht? Darauf haben am Wochenende etliche Badegäste am Breitenauer See nicht viel gegeben. Laut der Polizei ist der Badesee nördlich von Löwenstein (Landkreis Heilbronn) komplett überlaufen gewesen. Rund 10 000 Badegäste sollen sich am Sonntag dort aufgehalten haben. Im See selber und in den Warteschlangen vor den Toiletten, dem Kiosk und dem Bootsverleih hätten etliche Badegäste die Vorgaben der Corona-Verordnung missachtet.