6 Entlang der Landesstraße zwischen Reichenbach und der Göppinger Kreisgemeinde Ebersbach haben die Bauarbeiten für den Radschnellweg begonnen, auf dem Radlerinnen und Radler umweltfreundlich bis nach Stuttgart kommen sollen. Foto: Ines Rudel

Beim Bau der Radschnellverbindung von Ebersbach über Plochingen durch das Neckartal nach Stuttgart ist ein Anfang gemacht.

Reichenbach - An der Landstraße, von Ebersbach kommend, steht kurz vor dem Ortseingang von Reichenbach ein Bagger. Ausdauernd belädt er einen Lastwagen. Die kleinräumigen, jetzt begonnenen Erdbewegungen künden von Großem. Sie markieren den Baubeginn für den Radschnellweg von Ebersbach über Plochingen nach Stuttgart. Das 1,3 Kilometer lange Asphaltband im Filstal dient als Demonstrationsstrecke und ist Teil eines Pilotprojekts, das unter der Regie des Landes Baden-Württemberg geplant und gebaut wird. In den kommenden Jahren sollen nach und nach die weiteren Teilstücke bis in die Landeshauptstadt in Angriff genommen werden.