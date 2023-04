19 Das „Consort“ fällt weg, Camilla ist jetzt „Queen Camilla“. Foto: AFP/CHRIS JACKSON

Das Wörtchen „Consort“ fällt weg: Auf den Einladungen zur Krönung wird die Frau von König Charles III. erstmals „Queen Camilla“ genannt.















Die Einladungen zur Krönung machen es offiziell: Der britische Palast nennt die Frau von König Charles III. nun offenbar offiziell „Queen Camilla“.

Buckingham Palace veröffentlichte am Dienstagabend eine geblümte Einladungskarte, die an die mehr als 2000 geladenen Gäste verschickt wird. Darauf steht in Schönschrift geschrieben: „The Coronation of Their Majesties King Charles III. & Queen Camilla“.

Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. im vergangenen September war die 75-Jährige in offiziellen Miteillungen des Palastes als Königsgemahlin, also „Queen Consort“, bezeichnet worden. Dass Camilla ebenfalls zur Königin gekrönt wird und den Titel trägt, war der ausdrückliche Wunsch von Charles’ Mutter Elizabeth II. gewesen – sie legte es wenige Monate vor ihrem Tod fest.

Ein Insider sagte der britischen Nachrichtenagentur PA, die Bezeichnung „Queen Consort“ sei vor allem deshalb verwendet worden, um die Unterscheidung zu der erst so kurz verstorbenen Queen – Elizabeth II. – deutlich zu machen. „Die Krönung ist nun ein angemessener Anlass, um den Titel ‚Queen Camilla’ auch offiziell zu benutzen. Alle früheren Königsgemahlinnen waren unter dem Titel ‚Queen’ und ihrem Vornamen bekannt“, wurde die anonyme Quelle zitiert.

Auch „Queen Mum“, Elizabeth Bowes-Lyon, wurde zu Lebzeiten ihres Mannes „Queen Elizabeth“ genannt.