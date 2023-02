5 Am 6. Mai wird die „Queen Consort“ Camilla die Krone von Charles’ Urgroßmutter Mary tragen. Foto: IMAGO/i Images/IMAGO/Pool / i-Images

Es ist eine elegante Lösung: „Queen Consort“ Camilla wird bei der Krönung ihres Mannes am 6. Mai die Queen-Mary-Krone tragen. Das teilte der Buckingham Palace in London am Dienstag mit. Damit sind diplomatische Verwicklungen mit Indien umschifft. Denn angeblich soll es immer der Traum von König Charles III. gewesen sein, dass Camilla die Krone trägt, mit der 1937 auch seine geliebte Großmutter Elizabeth Bowes-Lyon gekrönt wurde. Doch die wird geziert vom vielleicht umstrittensten Edelstein der Welt: dem Koh-i-Noor-Diamanten.

Wem der Koh-i-Noor gehört, ist umstritten. Indien fordert ihn seit Jahren von Großbritannien zurück. Bereits im vergangenen Jahr hatte Sprecher von Premierminister Narendra Modis Regierungspartei gesagt, es sei unsensibel, wenn „Queen Consort“ Camilla die Krone bei der Zeremonie in der Westminster Abbey im Mai trage: „Die Krönung von Camilla und der Einsatz des Kronjuwels Koh-i-Noor bringt schmerzhafte Erinnerungen an die koloniale Vergangenheit zurück.“

Der Koh-i-Noor („Berg des Lichts“) wurde im 13. Jahrhundert in der Gegend von Andrah Pradesh gefunden. Der 793-Karäter wechselte über die Jahrhunderte immer wieder den Besitzer. Im 19. Jahrhundert wurde er der britischen Queen Victoria geschenkt – wobei „geschenkt“ relativ ist, wenn man bedenkt, dass Indien damals vom britischen Empire kolonialisiert wurde.

Mit der jetzt auserwählten Krone von Charles’ Urgroßmutter Queen Mary ist ein Konflikt mit Indien abgewendet – und das Königspaar zeigt einmal mehr, dass ihm „Nachhaltigkeit und Effizienz“ wichtiger sind als zeremonieller Prunk. Es sei das erste Mal in der jüngeren Geschichte, dass eine schon vorhandene Krone für die Krönung des Ehepartners eines Königs oder einer Königin verwendet wird, ohne dass eine neue angefertigt wird, hieß es in der Mitteilung vom Dienstag.

Maria von Teck hat Wurzeln im Hause Württemberg

Queen Mary, eigentlich Maria von Teck, war die Frau von König George V. und wurde 1910 an der Seite ihres Mannes zur „Queen Consort“ gekrönt. Trotz ihres schwäbisch klingenden Namens kam sie im Londoner Kensington Palace zur Welt – ihr Vater stammte aber aus dem Hause Württemberg.

Die 112 Jahre alte Queen-Mary-Krone sei bereits aus dem Tower of London geholt worden, um „kleine Änderungsarbeiten“ an ihr durchführen zu können. Sie soll an Camillas „individuellen Stil“ angepasst werden. Neue Diamanten bekommt das gute Stück auch: Die Krone wird mit den Cullinan-Diamanten verziert – es sind Stücke des größten jemals abgebauten Diamanten, der 1905 in Südafrika entdeckt wurde.

Auch Marys Krone zierte ursprünglich der Koh-i-Noor – er wurde aber 1937 daraus entfernt und in Elizabeth Bowes-Lyons (späteren Generationen als „Queen Mum“ bekannt) Krone eingearbeitet, als diese an der Seite ihres Mannes König George VI. den Thron bestieg.