Protest gegen Ampel: Truck-Konvoi rollt durch Stuttgart

6 In Stuttgart wurde wieder gegen die Ampel protestiert. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttg

In letzter Zeit wurde immer wieder mit Konvois gegen die Ampelregierung protestiert – so auch am Samstagmorgen in Stuttgart. Dieses Mal rollten einige Trucks durch das Stadtgebiet.











Einige Trucks sind am Samstagmorgen durch das Stuttgarter Stadtgebiet gerollt, nachdem sie sich von 7 Uhr an auf dem Cannstatter Wasen gesammelt hatten. Die Fahrzeuge schlossen sich einem aus Richtung Göppingen kommenden Fahrzeugkorso an und fuhren dann gemeinsam weiter über die Uferstraße B 10, Leuzetunnel, Neckartalstraße, Rosensteintunnel, Pragstraße, Pragsattel, Heilbronner Straße, Friedrichswahl und die B 27 in Richtung Ludwigsburg. Ziel des Konvois war Heilbronn.

Dem Veranstalter, einer Privatperson, zufolge, rollte der Korso unter anderem für „günstige Energiepreise, bezahlbare Ernährung, das Abschalten der Ampel“. Laut Stuttgarter Polizei fuhren die Trucks in Stuttgart wie geplant zwischen 8 und 9 Uhr los. Zu Verkehrsbehinderungen sei es im Stadtkreis Stuttgart nicht gekommen.

