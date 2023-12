Promis im Stuttgarter Weltweihnachtscircus: Diese drei Schwestern lieben den Zirkus

1 Beim Weltweihnachtscircus Stuttgart (von links): Susanne Ivancan, Monica Ivancan, Miriam Mack, Michael Mack, Zirkuschef Dalien Cohen und Christian Meier, der Mann von Monica Ivancan. Foto: /Cohen

Wenn Model Monica Ivancan Events wie die Bambi-Verleihung besucht, ist ihre Schwester Miriam Mack meist dabei, die Frau des Juniorchefs aus dem Europapark Rust. Es gibt aber noch eine dritte Schwester: Gemeinsam waren jetzt alle im Weltweihnachtscircus.











„Driving Home for Christmas“, singt Chris Rea jedes Jahr im Dezember – und auch die Ivancans fahren zum Christfest gern nach Hause. In Stuttgart-Zazenhausen sind sie bei Eltern kroatischer Abstammung aufgewachsen – und an Weihnachten trifft sich die Familie stets daheim. Traditionell geht’s bei dieser Gelegenheit gemeinsam in den Weltweihnachtscircus auf den Cannstatter Wasen.

Beide sind fast 1,80 Meter groß: Die heutige Bestseller-Autorin Monica Ivancan, die mittlere Schwester, und die um sechs Jahre jüngere Miriam haben als Models gearbeitet, tauchen noch heute auf dem roten Teppich gern im Doppelpack auf, zuletzt etwa bei der Bambi-Verleihung in München. Dass es noch eine dritte Schwester gibt, wissen viele Fans der beiden allerdings nicht: Susanne Ivancan, ebenso groß gewachsen, ist die Älteste des Trios. Im Stuttgarter Weltklasse-Zirkus stellten sie sich nun bei einer der allesamt ausverkauften Weihnachtsvorstellungen mit einem Pferd des Goldenen-Clown-Preisträgers Florian Richter sowie mit Dalien Cohen, dem Juniorchef des Weltweihnachtscircus, zum Gruppenfoto auf.

Die Familien des holländischen Zirkusunternehmens und des Europaparks Rust sind seit vielen Jahren befreundet. Zirkusgründer Henk van der Meijden und Europapark-Gründer Roland Mack saßen einst gemeinsam in der Jury des Zirkusfestivals in Monaco. Für die Macks ist es zur Tradition geworden, dem Wasen an einem Weihnachtsfeiertag einen Besuch abzustatten. Seit über zehn Jahren gehört Miriam Mack, geborene Ivancan, zur Familie Mack. 2010 hat sie Michael Mack geheiratet, der ihr den Heiratsantrag standesgemäß in einer Achterbahn gestellt hatte.

Michael Mack fand das neue Zirkusprogramm „wunderbar“, wie er sagt: Besonders die Kolev-Sisters, die chinesische Ausnahmeartistin Jiangsu und die fliegenden Motorradfahrer waren für ihn die Highlights. Obendrein ist er ein Fan von Comedian Steve Eleky, der aus Rust stammt und ein Freund der Familie ist.

Die frühere Bachelorette und heutige Influencerin Monica Ivancan (238.000 Follower bei Instagram) brachte ihren Mann, den Finanzunternehmer Christian Meier, mit ins Zirkuszelt. Das Paar lebt mit seinen beiden Kindern in München. Die gebürtige Stuttgarterin, die als Fitness-Trainerin arbeitet, hat zahlreiche Ratgeber wie „Drink the Rainbow“ und „So bleiben Mütter fit und sexy“ geschrieben, von denen etliche zum Bestseller geworden sind.

Von 2009 bis 2013 war sie mit Oliver Pocher liiert. Zu dessen Attacken gegen Noch-Ehefrau Amira Pocher erklärte Monica Ivancan kürzlich in der „Bunten“: „Ich hoffe, der trennt sich nie wieder, weil dann muss ich mir jedes Mal diese neuen Storys anhören.“ Der Ratschlag der Ratgeber-Autorin könnte also lauten: Einfach mal die Klappe halten, Oli!