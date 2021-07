1 Die Auseinandersetzung mit Formularen, Vorschriften und Gesetzen hat Samay Bader, Andreas Wolf und Said Hashem Ibrahimi (von links) häufig beschäftigt. Foto: Philipp Braitinger

Beim Projekt „Stage“ des Sozialdienstes katholischer Frauen wurde jungen Geflüchteten geholfen, in Deutschland Fuß zu fassen. Nun wurde das Projekt beendet.

Kreis Esslingen - Es war ein beschwerlicher Weg, den Samay Bader und Said Hashem Ibrahimi auf sich genommen haben. Die beiden 21-jährigen Afghanen kamen im Zuge der Flüchtlingskrise vor wenigen Jahren allein nach Deutschland. „Ohne die Familie ist es sehr schwierig“, erinnert sich Bader an die erste Zeit nach seiner Flucht. Hinzu kam die Sorge, zurückgeschickt zu werden. Inzwischen haben beide gute Chancen, dauerhaft in Deutschland bleiben zu können.