1 Dirndl gehören seit einigen Jahren auch beim Cannstatter Volksfest für viele Besucherinnen dazu. Foto: AFP/Christof Stache

Viele Besucher und Besucherinnen kommen in bayrischer Tracht auf den Wasen. Wahrscheinlich seit das erste Dirndl auf dem Cannstatter Volksfest gesichtet worden war, gehen die Meinungen dazu auseinander. Auch in unserer Redaktion. Ein Pro und Contra.











Link kopiert

Auf so viel können sich wohl die meisten Stuttgarter einigen: Das Cannstatter Volksfest hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Und am augenscheinlichsten macht sich diese Veränderung bei der Kleidung der Besucherinnen und Besucher bemerkbar. Jene, die kein Dirndl oder keine Lederhose tragen, sind mittlerweile in der Unterzahl. Dass Tracht getragen wird – und ausgerechnet bayrische Tracht – wird unter Stuttgarterinnen und Stuttgartern kontrovers diskutiert. Einige sind strikt dagegen, andere machen gerne mit.