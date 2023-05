18 Am Baggerloch: Prinzessin Kate und Prinz Louis. Foto: AFP/DANIEL LEAL

Prinz Louis war voller Eifer bei der Arbeit: Emsig schob der Fünfjährige Schubkarren hin und her und schaufelte Sand hinein. Am Montag nach der Krönung von König Charles III. waren die Britinnen und Briten dazu aufgerufen, sich am „Big Help Out“ zu beteiligen, und sich für andere zu engagieren. Die Familie Wales ging mit gutem Beispiel voran: Prinz William, Prinzessin Kate und ihre drei Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Louis halfen in Slough im Süden Englands bei der Verschönerung eines Pfadfinderlagers.

Dabei nahmen die Kameras der Reporter, die das Thronfolgerpaar begleiteten, einen charmanten Moment zwischen Prinzessin Kate und ihrem Jüngsten auf:

Als Louis mit der Schubkarre wegsauste, um sie erneut zu füllen, rief die 41-Jährige ihrem Sohn hinterher: „Good job, Lou-Bug!“ Später, beim Marshmallow-Rösten, sagte sie dem Fünfjährigen: „Schmeiß das mal ins Feuer, Lou-Bug!“

Lou-Käfer – der Spitzname entzückte die Menschen in den sozialen Netzwerken ganz besonders. „Lou-Bug ist einfach der goldigste Spitzname überhaupt“, schrieb eine Userin.

Auf ihrer Instagramseite veröffentlichten die Wales’ am Montag auch ein Video des Ehrenamtstages.

Der Montag war wegen der Krönung von König Charles III. in ganz Großbritannien zum Feiertag erklärt worden. Das Königshaus hatte die Menschen dazu aufgerufen, die freie Zeit für gemeinnützige Arbeit zu nutzen.