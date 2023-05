George, Charlotte und Louis packen feste mit an

„The Big Help Out“ in Großbritannien

18 Prinz Louis an der Schubkarre, Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte weisen den Weg: Die Familie Wales beim Arbeitseinsatz. Foto: AFP/DANIEL LEAL

Katerstimmung nach dem Krönungswochenende in Großbritannien? Von wegen! Am Montag wurde angepackt. Beim „Big Help Out“ sollten sich die Menschen ehrenamtlich engagieren. Die Wales’ machten es vor.















Es war der große Wunsch von König Charles III. und Königin Camilla: Am Montag nach der Krönung, einem Feiertag, sind Menschen im ganzen Vereinigten Königreich dazu aufgerufen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Unter dem Motto „The Big Help Out“ sollen sich Britinnen und Briten an Aktionen beteiligen, die anderen zugutekommen.

Prinzessin Kate und Prinz William halfen in Slough im Süden von England bei der Verschönerung eines Pfadfinderlagers. Mit dabei waren ihre drei Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis – obwohl es beim „Coronation Concert“ am Sonntagabend spät geworden war. Der fünfjährige Louis schob die Schubkarre, schippte Sand und durfte wie sein neun Jahre alter Bruder George mit seinem Vater einen Minibagger fahren. Die achtjährige Prinzessin Charlotte wurde beim Streichen gesichtet. George betätigte sich mit dem Akkuschrauber.

Die Veranstalter erwarteten, dass beim „Big Help Out“ mehr als sechs Millionen Menschen teilnehmen. Angemeldet wurden demnach mehr als 52.000 Aktionen.

Auch die anderen Royals beteiligten sich: Prinz Edward und seine Frau Herzogin Sophie besuchten eine Hundeschule. Die Schwester des Königs, Prinzessin Anne sollte mit ihrem Mann, Timothy Laurence, bei einer Aktion in der westenglischen Grafschaft Gloucestershire dabei sein.

Das Königspaar nahm sich am Montag hingegen eine Auszeit. Charles und Camilla würden am Montag keine öffentlichen Termine wahrnehmen, hieß es aus dem Buckingham Palace.