Sabine Lisicki kann wieder gewinnen.

Achtungserfolg für Sabine Lisicki: Die frühere Wimbledon-Finalistin hat beim stark besetzten Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart das Finale der Qualifikation erreicht.















Sie war nur mit einer Wildcard überhaupt in die Qualifikation gekommen: Sabine Lisicki, frühere Weltranglisten-Zwölfte und Wimbledon-Finalisten von 2013, hat zum Auftakt des Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart überrascht. In der Qualifikation besiegte die 33-Jährige am Samstag die auf Weltranglisten-Position 114 geführte Australierin Kimberly Birrell mit 6:3 und 6:4. Damit spielt sie nun am Sonntag um einen Platz im hochkarätig besetzten Hauptfeld. Im Qualifikationsfinale trifft sie entweder auf die Weltranglisten-32. Petra Martic aus Kroatien oder auf Nigina Abduraimova (Usbekistan).

Lisicki wird nach sportlich schweren Jahren nur noch an Position 281 geführt. Hinter ihr liegt eine Zeit, in der sie wegen Pfeifferschen Drüsenfiebers und eines Kreuzbandrisses zwischenzeitlich gar nicht mehr an Tennis denken konnte. „An Aufgeben habe ich aber nie gedacht“, sagte sie kürzlich anlässlich eines Tennis-Events in Berlin. In Stuttgart bot sie gegen Kimberly Birrell eine solide Partie. Immer wieder bestach sie durch ihre harten Grundlinienschläge und verdiente sich so am Ende den umjubelten Erfolg.