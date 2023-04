Deutsches Futsalteam siegt in Schweden Gute Ausgangsbasis für das Rückspiel in Göppingen

Suad Ak vom TSV Weilimdorf führt die deutsche Futsal-Nationalmannschaft zum 4:2 im Play-Off-Hinspiel der WM-Qualifikation in Schweden. Am Dienstag fällt in Göppingen die Entscheidung, ob der Sprung in die Eliterunde gelingt.