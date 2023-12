Polizeifahndung in Stuttgart: Schwerverletzter bei Auseinandersetzung im Fasanenhof

1 Der Tatort nahe des Seniorenzentrums Fasanenhof ist abgesperrt. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur

Eine Gewalttat auf den Fildern sorgte am Dienstagnachmittag für Aufsehen. Ein Mann erlitt schwere Verletzungen. Ein Polizeihubschrauber wurde über Möhringen zur Fahndung eingesetzt.











Eine Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag im Stadtteil Fasanenhof hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 29-Jähriger musste schwer verletzt von einem Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden. Er war zuvor mit mehreren dunkel gekleideten Männern in Streit geraten. Zur Fahndung war auch eine Polizeihubschrauberbesatzung eingesetzt, die längere Zeit ihre Kollegen am Boden unterstützte. Was war vorausgegangen – ein persönlicher Zwist? Eine Abrechnung unter Cliquen? Während des Einsatzes gab es zunächst keine Angaben zu den Hintergründen. „Wir können wegen des laufenden Fahndungseinsatzes keine weiteren Details nennen“, sagt Polizeisprecherin Kara Starke.

Die Tat, bei der nach ersten Erkenntnissen ein Messer im Spiel gewesen sein soll, bei der allerdings auch weit verstreute Gegenstände erkennbar waren, spielte sich im Bereich Solferinoweg ab. Das Opfer war auf einem Fußweg vor dem Häuserblock gegenüber dem Seniorenheim angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei wurde gegen 15.30 Uhr alarmiert. Mehrere Wohnblöcke wurden abgesperrt, die Bewohner mussten drinnen ausharren. Am Abend suchte eine Einsatzhundertschaft den Tatort nach Täterspuren ab.

Bei Gewalt spielt auch Fasanenhof eine Rolle

Die Hintergründe sind bisher unklar. So bleiben Vermutungen, die Tat könnte gar mit der Auseinandersetzung rivalisierender Gruppierungen zu tun haben, vorerst unbestätigt. Bei der seit Sommer 2022 andauernden Serie der Gewalt, bei der auch Schusswaffen eingesetzt worden sind, sollen auch Gruppierungen mit Sitz im Stadtteil Fasanenhof eine Rolle spielen. Hierher flüchtete Anfang Oktober ein 25-Jähriger mit einem niederländischen Auto, mit dem er zuvor einen 35-Jährigen in Vaihingen angefahren und schwer verletzt hatte. Anwohner fühlten sich an den Mord mit einem Samuraischwert erinnert – als im Juli 2019 in der Fasanenhofstraße ein 30-Jähriger einen ehemaligen Mitbewohner auf offener Straße tötete.