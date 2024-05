Polizeieinsatz in Oberesslingen: Familienstreit gerät aus dem Ruder

1 Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es nach Familienstreitigkeiten in Oberesslingen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein 39-jähriger Familienvater ist in Oberesslingen ausgerastet. Während eines Streits im häuslichen Umfeld soll es zu Bedrohungen und dem Einsatz eines Messers gekommen sein. Die Polizei musste mit einem größeren Aufgebot eingreifen.











Link kopiert

Aufregung in Oberesslingen. In dem Esslinger Stadtteil ist es nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend zu häuslichen Streitigkeiten gekommen. Während der Auseinandersetzung sollen auch Bedrohungen ausgesprochen und ein Messer eingesetzt worden sein. Als die Polizei mit einem größeren Aufgebot gegen 21.45 Uhr eintraf, hatte sich die Situation beruhigt: In der Wohnung war nur noch der erheblich alkoholisierte Familienvater anzutreffen. Die Einsatzkräfte, so teilt die Polizei weiter mit, konnten mit dem 39-Jährigen in Kontakt treten und ihn dazu bewegen, die Wohnung zu verlassen. Bei den Auseinandersetzungen war niemand verletzt worden.

Der Mann ließ sich widerstandslos in Gewahrsam nehmen und musste die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.