Polizeieinsatz in Nürtingen: Neuer Versuch, Zigarettenautomat aufzusprengen

Polizeieinsatz in Nürtingen

1 Die Polizei war in Nürtingen im Einsatz, nachdem Unbekannte versucht haben, einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Erneut haben Unbekannte versucht, einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Die Polizei berichtet von einem Vorfall in Nürtingen (Kreis Esslingen) in der Nacht zum Freitag. Sie bittet um Zeugenhinweise.











Durch einen lauten Knall sind Anwohner in der Ersbergstraße in Nürtingen am späten Donnerstagabend aufgeschreckt worden. Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte versucht, einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Der Vorfall habe sich gegen 22.55 Uhr ereignet.

Den Angaben zufolge sahen Anwohner eine Rauchwolke und zwei Personen, die in Richtung Tiefenbachtal wegrannten. Sie alarmierten die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass Kriminelle offenbar versucht hatten, den Automaten mittels eines Böllers aufzusprengen. Dieser sei dabei zwar beschädigt worden, den Tätern sei es aber nicht möglich gewesen, auf Geld und Waren zuzugreifen. Zur Höhe des Sachschadens lägen noch keine Informationen vor.

Ähnliche Vorfälle im Kreis Esslingen

Eine schnell eingeleitete Fahndung nach den Tätern mit mehreren Streifenwagen ist laut Polizei bislang ohne Erfolg geblieben.

Es ist nicht der erste derartige Vorfall in dieser Woche. Bereits am frühen Mittwochmorgen war versucht worden, einen Zigarettenautomaten in Schlaitdorf auf ähnliche Art und Weise zu öffnen. Nach Angaben von Christian Wörner von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Reutlingen wird aber kein Zusammenhang geprüft. Ähnliche Vorfälle gebe es alljährlich nach Silvester.

Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 070 22/92 24-0 um Hinweise.