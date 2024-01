Polizei sucht Zeugen: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

1 Drei Unbekannte sollen mit einem Böller versucht haben, den Automaten zu öffnen. (Symbolfoto) Foto: imago images/Kevin Lermer

Ein lauter Knall reißt am frühen Mittwochmorgen Anwohner in Schlaitdorf (Kreis Esslingen) aus dem Schlaf. Mit einem Böller haben Unbekannte an einem Zigarettenautomaten Schaden angerichtet.











Kurz vor 2 Uhr ertönt in der Hauptstraße in Schlaitdorf (Kreis Esslingen) ein lauter Knall. Mehrere Personen werden geweckt. Sie sehen noch drei Unbekannte in Richtung Ortsmitte davonrennen – und alarmieren die Polizei.

Wie ein Sprecher am Mittwoch berichtet, verlief die daraufhin eingeleitete Fahndung jedoch ohne Erfolg. Unter der Telefonnummer 0 71 27 / 3 22 61 bitten die Ermittler daher nun um Zeugenhinweise. Offenbar versuchten die drei Kriminellen mit einem Böller einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Dieser wurde durch die Explosion zwar stark beschädigt, an Waren oder Bargeld gelangten die Täter jedoch offenbar nicht. Die Feuerwehr sicherte den Automaten ab.