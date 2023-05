1 In Nürtingen ist am Samstagabend ein 24-Jähriger gewaltsam zu Tode gekommen. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Am Samstagabend soll ein 27-Jähriger in Nürtingen seinen drei Jahre jüngeren Bruder mit einem Messer angegriffen haben. Der 24-Jährige überlebt die Attacke nicht.















Link kopiert

Ein 27-jähriger Mann soll am Samstagabend in einer Wohnung in Nürtingen (Landkreis Esslingen) seinen drei Jahre jüngeren Bruder getötet haben. Nach Angaben der Polizei und Staatsanwaltschaft sollen sich die beiden Männer ersten Ermittlungen zufolge am Samstagabend alleine in der gemeinsamen, elterlichen Wohnung aufgehalten haben. Im Verlauf des Abends soll dann der Tatverdächtige den 24-jährigen Bruder mit einem Messer so schwer verletzt haben, dass das Opfer in der Folge starb. Der 27-Jährige offenbarte sich laut Polizei anschließend Angehörigen in der Nachbarschaft an, die dann gegen 22.15 Uhr den Notruf wählten. Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes fanden den 24-Jährigen anschließend tot in der Wohnung auf – der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Tatverdächtiger wird dem Haftrichter vorgeführt

Hintergründe zur Tat sind derweil noch nicht bekannt – die kriminalpolizeilichen Ermittlungen im persönlichen Umfeld der beiden Brüder dauern an. Eine Obduktion des Leichnams soll einen näheren Aufschluss über die genaue Todesursache und den Tathergang geben. Der Beschuldigte, der bislang polizeilich noch nicht in Erscheinung trat, werde im Laufe des Sonntags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt.