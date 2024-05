Polizeieinsatz in Kirchheim: Nachbarn streiten mit einer Machete

1 Die Polizei musste eingreifen, als drei Nachbarn in Kirchheim miteinander in Streit gerieten und wohl auch eine Machete eingesetzt wurde. Foto: David Inderlied/dpa/David Inderlied

In einem Mehrfamilienhaus in Kirchheim ist es zu einer folgenschweren Auseinandersetzung gekommen. Drei Männer waren aus unbekannter Ursache aneinander geraten. Es sollen auch Messer und eine Machete zum Einsatz gekommen sein.











Link kopiert

Ein Nachbarschaftsstreit ist eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, soll es am Donnerstagabend gegen 21.40 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Dettinger Straße in Kirchheim zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Nachbarn gekommen sein. Im Laufe der Streitereien sollen auch Messer zum Einsatz gekommen sein. Im Zuge der Ermittlungen wurde zudem eine Machete sichergestellt. Die Ursache der Differenzen ist noch ungeklärt.

Alle drei Beteiligten erlitten nach Polizeiangaben leichte Verletzungen. Einer der Männer musste mit einem Rettungswagen zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Auseinandersetzung, aufgenommen.