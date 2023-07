Polizei in Wendlingen

1 Ein Tatverdächtiger in Handschellen. In Wendlingen hat die Polizei zwei Männer festgenommen, die Rauschgift handelten. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Marius Bulling

In Wendlingen (Kreis Esslingen) hat die Polizei einen 23-Jährigen und einen 32-Jährigen festgenommen. Beide Männer wurden beobachtet, wie sie einen Drogenhandel abwickelten. Der jüngere war deshalb bereits bis Mai im Gefängnis.















Nur wenige Monate nachdem er wegen ähnlicher Vergehen aus der Haft entlassen wurde, hat die Polizei am Mittwochabend in Wendlingen (Kreis Esslingen) einen 23-Jährigen erneut beim Handeln mit Betäubungsmitteln erwischt. Der Mann wurde nach Angaben eines Sprechers von Polizisten dabei beobachtet, wie er Marihuana an einen 32-Jährigen verkaufte.

Beide Männer wurden daraufhin gegen 20.50 Uhr in der Heinrich-Otto-Straße festgenommen. Während der 32-Jährige später wieder auf freien Fuß gesetzt wurde und nun einem Ermittlungsverfahren entgegen sieht, sitzt der 23-Jährige seit Donnerstagmorgen in Untersuchungshaft. Bei ihm fand die Polizei mehrere Gramm Marihuana, das bereits zum Verkauf portioniert war so wie 120 Euro mutmaßliches Dealergeld. Wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln hat der Mann bereits eine Freiheitsstrafe verbüßt, die erst im Mai endete.