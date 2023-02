Schwammstadt gegen Klimawandel Wie Wendlingen zum gigantischen Wasserspeicher wird

Die Stadt Wendlingen arbeitet aktiv gegen die Folgen des Klimawandels an. In der frisch sanierten Albstraße wird der Boden zu einem riesigen Schwamm. Das soll bei Trockenheit ebenso helfen wie bei Starkregen. So funktioniert das Konzept.