In Oberboihingen (Kreis Esslingen) hat ein 22-Jähriger einen 40 Jahre alten Bekannten aus dessen Wohnung gelockt und zusammen mit zwei anderen Personen angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein 22-Jähriger klingelt am Sonntagabend bei einem Bekannten in Oberboihingen (Kreis Esslingen) und bittet ihn vor die Tür zu kommen. Als der 40 Jährige auf die Straße kommt, erwarten ihn drei Personen und greifen ihn an – offenbar auch mit einem Baseballschläger.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Angriff gegen 22.15 Uhr am Sonntag in der Max-Eyth-Straße. Nach dem Angriff flüchteten zwei der Täter zu Fuß, ein weiterer in einem Auto. Der 40-Jährige nahm zunächst die Verfolgung auf. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 070 24 / 92 09 90 um Zeugenhinweise, insbesondere zu den zwei noch unbekannten Angreifern.