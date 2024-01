Polizei in Ostfildern: 42-Jähriger bricht erneut ein – und wird erneut geschnappt

Polizei in Ostfildern

1 Bei der Fahndung nach dem Einbrecher setzte die Polizei auch Hunde ein. (Symbolfoto) Foto: imago

In der Nacht zum Mittwoch hat die Polizei in Ostfildern (Kreis Esslingen) einen 42-jährigen Einbrecher festgenommen. Der Mann war bereits vor wenigen Tagen in denselben Gebäudekomplex eingedrungen und festgenommen worden.











Link kopiert

In der Nacht auf Mittwoch hat die Polizei in Ostfildern (Kreis Esslingen) einen 42-jährigen Einbrecher auf frischer Tat geschnappt. Wie ein Polizeisprecher bestätigt, handelt es sich dabei um denselben Mann, den die Polizei bereits am Wochenende im gleichen Gebäudekomplex bei einem Einbruch gefasst hatte.

Gegen Mitternacht hatte der Sicherheitsdienst die Polizei verständigt, nachdem der Alarm in dem Einkaufsmarkt in der Liststraße ausgelöst hatte. Mehrere Streifenwagen rückten daraufhin aus und konnten den Mann, wie schon am vergangenen Wochenende, noch im Markt festnehmen. Bei der Durchsuchung des Marktes setzte die Polizei auch Hunde ein.

Mann richtete auch in Unterkunft Schäden an

Der betrunkene und psychisch auffällige Mann hatte sich gewaltsam Zutritt zu dem Markt verschafft und im Innern randaliert, indem er Waren aus den Regalen warf, Aufsteller umstürzte und Scheiben von Kühlregalen zerstörte.

Im Zuge der Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass er auch in seiner Unterkunft bereits randaliert hatte und dabei ebenfalls erheblichen Schaden angerichtet hatte. Nun erwarten ihn entsprechende Anzeigen.