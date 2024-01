Einbruch in Ostfildern: Polizei schnappt Einbrecher auf frischer Tat

Einbruch in Ostfildern

1 Die Polizei konnte den 42-Jährigen widerstandslos festnehmen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Marius Bulling

Die Polizei konnte am Wochenende in Ostfildern (Kreis Esslingen) einen Einbrecher auf frischer Tat festnehmen. Der Mann war in ein Geschäft eingebrochen und hatte dort zwei Getränke zu sich genommen.











Ein 42-Jähriger ist in Ostfildern (Kreis Esslingen) in einen Laden eingedrungen und hat dort zwei Getränke getrunken. Die Polizei konnte ihn nach einem Zeugenhinweis widerstandslos festnehmen, berichtet eine Sprecherin am Montag.

Der Mann soll gegen 16.45 Uhr eine Tür des Geschäfts aufgebrochen haben. Im Markt konsumierte er dann zwei Getränke, erbeutete aber offenbar kein weiteres Diebesgut. Ein Zeuge hatte den Einbruch bemerkt und den Notruf gewählt, sodass die Polizei den Mann festnehmen konnte.