Polizei ermittelt nach Vorfall in Aichtal: Unbekannte stehlen 250 Kilo schwere Rüttelplatte aus Baustellenfahrzeug

1 Diebe haben eine 250 Kilo schwere Rüttelplatte gestohlen. Foto: dpa

In einem Gewerbegebiet in Aichtal (Kreis Esslingen) haben Unbekannte eine 250 Kilogramm schwere Rüttelplatte gestohlen. Jetzt sucht die Polizei nach den Tätern.











Link kopiert

Im Gewerbegebiet Südliche Riedwiesen in Aichtal ist von Mittwoch auf Donnerstag eine rund 250 Kilogramm schwere Rüttelplatte gestohlen worden. Das teilte Polizei am Donnerstag mit. Zwischen 17 Uhr und 8.10 Uhr entwendete demnach ein Unbekannter die an einem in der Bertha-Benz-Straße geparkten Stapler eingehängte Platte. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07127/97553-0 um Zeugenhinweise.