1 Die Polizei zeigt in Stuttgart und Ludwigsburg massiv Präsenz. Foto: U. J. Alexander/Imago

Gemeinsam mit dem Zoll und Gaststättenkontrolleuren der Stadt Stuttgart haben das Landeskriminalamt (LKA) und das Polizeipräsidium Stuttgart in der Nacht von Samstag auf Sonntag „umfangreiche Präsenz- und Kontrollmaßnahmen in der Stuttgarter Innenstadt durchgeführt“. Das teilte das LKA am Sonntag mit. Schwerpunkt sei eine Gaststätten-Razzia gewesen. Außerdem hätten die Beamten Personen und Fahrzeuge überprüft. Gleichzeitig fanden dem LKA zufolge in Ludwigsburg umfangreiche Gaststättenkontrollen statt.

Die Polizei will, dass die Bevölkerung sich sicher fühlt

Offensichtlich stehen die Maßnahmen in Zusammenhang mit den Schüssen, die in den vergangenen Wochen an verschiedenen Orten in der Region gefallen sind. Die Polizeipräsidien Reutlingen, Stuttgart, Ludwigsburg und Ulm sowie das Landeskriminalamt arbeiteten „mit Hochdruck daran, die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit Schussabgaben im öffentlichen Raum aufzuklären“, heißt es in der LKA-Mitteilung. Zuletzt war unter anderem in Plochingen und in Reutlingen auf Personen geschossen worden.

Für Nachfragen war am Sonntagnachmittag niemand zu erreichen. Ein LKA-Pressesprecher ließ sich mit den Worten zitieren: „Wir werden die kriminellen Strukturen weiter aufhellen und den Gewalttätern keine ruhige Minute lassen. “ Die Kontrollaktionen sollten zeigen, „dass es Regeln gibt und niemand machen kann was er will“. Sie seien ein wichtiger Bestandteil der Ermittlungsstrategie und zeigten, „dass wir wachsam bleiben“. Von dem Einsatz soll offenbar auch ein Signal an die Bevölkerung ausgehen: „Mit der sichtbaren Polizeipräsenz in der Stadt Stuttgart, insbesondere innerhalb des Cityrings, möchten wir das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung erhöhen“, erklärte der LKA-Sprecher schriftlich. „Ermittlungserfolge und Festnahmen in den letzten Wochen zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind“.

Unterm Strich stehen mittlerweile vier Festnahmen im Zusammenhang mit den diversen Schüssen, bei denen auch mehrere Menschen verletzt worden sind. Zwei Verdächtigen wird vorgeworfen, eine Tat am 2. April in Plochingen begangen zu haben. Einem weiteren Tatverdächtigen wird zur Last gelegt, am 17. März in Stuttgart-Zuffenhausen an der Schussabgabe beteiligt gewesen zu sein. Außerdem sitzt ein vierter Mann in Untersuchungshaft.

Verbotene Quarzhandschuhe sichergestellt

Im Einsatz waren in der Nacht zum Sonntag den Angaben zufolge mehr als 250 Polizeibeamte. Bei den rund 100 Personen- und Fahrzeugkontrollen seien Verstöße gegen das Waffengesetz, das Aufenthaltsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz festgestellt worden, berichtete das LKA. Gefunden wurden unter anderem sogenannte Quarzhandschuhe, die verboten sind, weil sie als Schlaghandschuhe verwendet werden können.