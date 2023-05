Veranstaltungen im Kreis Esslingen Fünf Tipps fürs Wochenende

Das Bruckenwasenfest, die Musiknacht in Nürtingen oder der Tag der offenen Tür an der Hochschule Esslingen stehen an diesem Wochenende an. Wir haben fünf Tipps für das verlängerte Wochenende in Esslingen und der Umgebung zusammengestellt.