Politischer Aschermittwoch der Grünen abgesagt: Video zeigt aggressive Stimmung bei den Bauernprotesten in Biberach

15 Beim politischen Aschermittwoch der Grünen kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Bauern und der Polizei. Foto: dpa/Silas Stein

Wütende Landwirte haben am Mittwoch dafür gesorgt, dass der politische Aschermittwoch der Grünen in der Biberacher Stadthalle abgesagt wurde. Ein Video zeigt, wie Bauern Polizisten anpöbeln, und dokumentiert die aufgeheizte Stimmung.











Es sind verstörende Szenen, die einen Eindruck davon vermitteln, was sich am Mittwoch in Biberach abgespielt hat. Ein kurzes Video zeigt aggressive Bauern, die auf Polizisten losgehen. Was war passiert?

Eine Gruppe von Landwirten hat sich am Morgen vor der Stadthalle in Biberach versammelt. Die Landwirte sind wütend. „Eh du hasch angefangen zum schucke. Junge! Du hasch g‘schuckt, i hab’s gesehn“, ruft einer aus der Menge. Die Gruppe geht auf die Polizisten zu. Ein Beamter scheint einen der Bauern zu ermahnen, Abstand zu halten. Dieser scheint die Aufforderung zu ignorieren und kommt dem Polizisten offensichtlich etwas zu nahe. Der Polizist stößt den Bauern zweimal von sich weg, woraufhin dieser den Polizisten zurückstößt und versucht, ihn zu schlagen. Der Polizist reagiert. Die Menge beginnt zu schreien. Immer wieder hört man die Worte „Hau ab!“ und „Verschwind‘!“ Die aufgebrachte Menge lässt sich nicht beruhigen und bewegt sich immer weiter auf die Polizisten zu.

Die Polizeikette zieht sich ein paar Schritte zurück. Offenbar um die Situation zu entschärfen. Es folgen „Pfui“-Rufe! Hupen und wütende Rufe aus der Menge. Eine Stimme aus dem Hintergrund ruft „Scheiß Habeck“. Irgendwann werden Stimmen nach dem Namen und der Dienstnummer des Polizisten laut. Jemand ruft „Körperverletzung!“.

Warum kam es zu diesen tumultartigen Szenen?

Auslöser waren die Bauernproteste vor der Veranstaltungshalle in Biberach, in der die Grünen ihren politischen Aschermittwoch abhalten wollten. Die Bauern blockierten die Straßen und sorgten für Chaos. Aufgrund der aufgeheizten und aggressiven Stimmung wurden die Veranstaltung schließlich abgesagt.

Nach Angaben eines Augenzeugen hat ein Landwirt gegen 5.06 Uhr mit seinem Traktor Silage vor der Stadthalle in Biberach abgeladen. Die Polizei habe daraufhin den Fahrer verhaftet. Dies wiederum habe die aggressive Stimmung ausgelöst. Die Demonstranten bewegten sich auf die Polizeikette zu.

Unsere Empfehlung für Sie Bauernproteste in Biberach Finanzminister Bayaz fordert Ermittlungen gegen Demonstranten Bei Protesten gegen die Ampelregierung im Biberach kam es zu mehreren Zwischenfällen. Die Grünen mussten ihre politische Kundgebung absagen. Finanzminister Danyal Bayaz fordert nun rechtsstaatliche Konsequenzen.

Eine Nachfrage unserer Redaktion bei der Pressestelle der Polizei konnte den Augenzeugenbericht noch nicht verifizieren. Ob ein Landwirt festgenommen wurde oder Polizisten verletzt wurden, wollte die Pressestelle zunächst nicht mitteilen. Sie verwies darauf, dass alle relevanten Informationen auf einer Pressekonferenz am Nachmittag bekannt gegeben würden. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man nur sagen, dass Polizeifahrzeuge beschädigt worden seien.