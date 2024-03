Plochingen: Unbekannter bricht in Tabakladen ein

1 Der Polizeiposten in Plochingen ermittelt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Marius Bulling

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Donnerstag in Plochingen (Kreis Esslingen) in einen Tabakladen in der Bahnhofstraße eingebrochen. Laut Polizei brach er zwischen 21.45 Uhr und 5.20 Uhr eine Tür auf und drang so in den Laden ein.

Er Stahl Tabakwaren und Bargeld aus den Geschäftsräumen, die Höhe des angerichteten Schadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt und wird von Spezialisten der Spurensicherung unterstützt.