1 Alexander Kögel vor seinem Modehaus. Wird es hier künftig Bücher statt Kleidung geben? Foto: Roberto Bulgrin

Die Stadt Esslingen hat große Pläne für die Innenstadt. Unter anderem soll die Stadtbücherei in das von Januar an leer stehende bisherige Modehaus Kögel ziehen. Aber sind die Decken des Gebäudes überhaupt stark genug für so viele Bücher?











Im Modehaus Kögel sitzt seit vergangener Woche ein Statiker und studiert die Baupläne. Denn das Rathaus hatte die Idee, dort die Bücherei unterzubringen, die zurzeit in einem alten Pfleghof-Gebäude an der Heugasse ihren Sitz hat. Aber Bücher sind schwerer als Kleidungsstücke. Bevor also die Pläne überhaupt weitergetrieben werden, soll Klarheit herrschen, ob die Decken die Last einer Bücherei überhaupt aushalten. „Wer in Urlaub geht, weiß, wie schwer Klamotten im Koffer sein können. Aber Bücher sind noch schwerer“, beschreibt Alexander Kögel, Geschäftsführer und einer der Inhaber des Modehauses, die Problematik. „Wir haben allerdings auch schwere Möbel auf den Stockwerken.“