Pinkfarbenes Licht: Himmelsspektakel über der Region Stuttgart – das sind die Hintergründe

1 Der Himmel über Schwieberdingen am Mittwochmorgen. Foto: Giovanni Manfrida

Pinkfarbenes Licht am Mittwochmorgen über dem Landkreis Ludwigsburg: Was das spektakuläre Schauspiel mit Tomaten zu tun hat.











Es hat ein bisschen so ausgesehen, als wäre Barbie höchstpersönlich mit ihrem Ufo im Anflug auf die Region. Es ist Mittwoch in aller Frühe im Landkreis Ludwigsburg, circa 5.30 Uhr, draußen ist’s noch lange dunkel. Die, die schon wach sind, sehen ein pink-violettes Licht am Himmel. Sie sehen es von Marbach aus, von Sachsenheim, von Tamm, von Schwieberdingen (Foto). Nur: Was ist das? Der einfache wie überraschende Grund für das Spektakel verbirgt sich im Eberdinger Teilort Hochdorf. Dort lebt die Familie Hagdorn, die in zwei riesigen Gewächshäusern auf insgesamt sechs Hektar Tomaten züchtet.

In einem der Gewächshäuser wird das Gemüse über die Wintermonate belichtet. Das bekommt normalerweise niemand mit, weil Jalousien an den Fenstern sind, die erst aufgehen, wenn es draußen hell ist. Am Mittwochmorgen jedoch „hat der Computer um 5.30 Uhr beschlossen, die Jalousien zu öffnen“, sagt Karin Hagdorn. „Wir wissen auch nicht warum.“ Der Effekt des blauen und roten LED-Lichts gepaart mit sehr tief hängenden Wolken war in der ganzen Umgebung vor allem von den Anhöhen aus zu sehen. Die Tomaten sind wohlauf.