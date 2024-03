Photovoltaik: Stuttgarter Airport nennt sich jetzt Solarflughafen

1 Die Anlage, die dieses Frühjahr am Flughafen Stuttgart ans Netz gehen soll, besteht aus rund 900 Modulen. Foto: Flughafen Stuttgart GmbH/privat

Im Frühling geht am Flughafen Stuttgart eine große Solaranlage ans Netz. Sie ist aber klein im Vergleich zu dem, was in den nächsten zwei Jahren auf den Fildern entstehen soll.











Link kopiert

Im Frühjahr geht eine neue Solaranlage am Flughafen ans Netz, ihre Maximalleistung beträgt 500 Kilowattpeak. In einer Mitteilung nennt sich der Airport jetzt Solarflughafen. Nach eigenen Angaben investiert die Flughafen Stuttgart GmbH in die Freiflächenanlage mit etwas mehr als 900 Solarmodulen am südwestlichen Ende des Geländes, neben der Hubschrauberstaffel der Landespolizei, mehr als 900 000 Euro.