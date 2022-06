1 Pfingstgottesdienst in Esslingen: Nicht nur der Krieg in der Ukraine spielte darin eine Rolle. Was Kirchenmitglieder während der Corona-Lockdown-Zeit verband, schrieben sie auf Zettel, die sie während des Gottesdienstes an Schnüren verknüpften, um auf diese Weise ihre Verbundenheit zu zeigen. Foto: Roberto Bulgrin Foto:

Viele Kirchenanhänger tun sich schwer mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und westlichen Waffenlieferungen – weil es dem Gebot widerspricht, nicht zu töten. Das zeigt sich auch beim ökumenischen Pfingstgottesdienst in Esslingen.















Zerrissenheit, Ambivalenz, Widersprüchlichkeit – mit diesen Begriffen versuchten Besucher am Rande des ökumenischen Pfingstgottesdienstes in der gut besuchten Esslinger Stadtkirche am Sonntag ihre Haltung zum Krieg in der Ukraine zu beschreiben. Der stand unter einem gegensätzlichen Leitwort: „Was uns zusammenhält – Geist, der verbindet.“