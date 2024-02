Parteitag in Rottweil: Frohnmaier als AfD-Landesvorsitzender bestätigt

1 Markus Frohnmaier (links) mit Emil Sänze Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Der alte Co-Landesvorsitzende der AfD in Baden-Württemberg ist der neue: Markus Frohnmaier wird bei einem chaotischen Parteitag im Amt bestätigt.











Nach viel Chaos und Tumult auf dem Parteitag der AfD in Rottweil ist der Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmaier als Co-Vorsitzender des Landesverbands bestätigt worden. 75,7 Prozent der Mitglieder stimmten am Samstagabend für ihn, 24,3 Prozent gegen ihn. 880 Mitglieder beteiligten sich an der Abstimmung. Gegen Frohnmaier wollte in dem zerstrittenen Verband am Ende niemand antreten, den Tag über zeichnete sich eine Mehrheit für das Lager um Frohnmaier ab. Der zweite Co-Vorsitzendenposten sollte im Anschluss gewählt werden.

Gäste mussten Saal verlassen

Zuvor war fraglich, ob der Parteitag wegen Überfüllung abgebrochen werden muss. Gäste mussten den Saal am Vormittag verlassen, nur stimmberechtigte Mitglieder durften bleiben. Die Stimmung im Saal war sehr aufgeheizt.