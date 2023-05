8 Lady in Pink: Katie Perry posierte in der Westminster Abbey mit anderen Gästen. Foto: AFP/GARETH CATTERMOLE

„Think Pink" gegen das Londoner Grau – viele weibliche Gäste der Krönung setzten auf Kleider in Farben zwischen Rosé und Fuchsia.















Als 1953 Queen Elizabeth II. gekrönt wurde, trugen die Damen noch bodenlang, Tiaras und Diademe auf den wohlondulierten Haaren. Am Samstag sah man in der Westminster Abbey vor allem Kostüme und Tageskleider – lange Kleider dagegen nicht. Statt Diademen trugen die weiblichen Gäste Hüte oder die kleineren Fascinators, die kleidsam schräg auf den Köpfen sitzen.

Königin Letizia von Spanien, die belgische Königin Mathilde und Popsängerin Katy Perry waren sich farblich ziemlich einig und wählten Kleider in Rosatönen. Und damit waren sie längst nicht die einzigen, auch viele andere Frauen, die am Samstag bei dem feierlichen Gottesdienst in der Westminster Abbey dabei waren, wählten Kleider in Rosa-, Lila- oder Rottönen. Kronprinzessin Mary von Dänemark trug ein violettes Kleid, Charles’ Nichte Prinzessin Beatrice wählte ein kräftiges Fuchsia.

Die ehemalige britische Premierministerin Liz Truss trug ein knallrotes Sommerkleid und auch Samantha Cameron, Frau des Ex-Premierministers David Cameron, trug ein rot-geblümtes Outfit. Königin Máxima der Niederlande trug ein weißes Tageskleid mit einem interessanten transparenten Blumenmuster am Ausschnitt. Pippa Middleton, die Schwester von Prinzessin Kate, setzte auf ein Mantelkleid in zartem Gelb. Kate sieht man häufiger in ähnlichen Outfits.

