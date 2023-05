8 Charlotte, Kate und Camilla (von links) – die Windsor-Frauen kamen in Weiß, auch wenn man es unter Kates Umhang kaum sieht. Foto: AFP/dpa

Prinzessin Kate und Königin Camilla haben ihre Krönungskleider aufeinander abgestimmt – und Prinzessin Charlotte kommt in einer Miniversion der Robe ihrer Mutter zur Kirche.















Link kopiert

Silber und weiß – Königin Camilla, Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte trugen zur Krönung in der Westminster Abbey am Samstag aufeinander abgestimmte Outfits.

Königin Camilla kam in einem weißen Kleid mit silbernen und goldenen Stickereien zu der Zeremonie. Wie erwartet war die Peau de Soie-Robe von dem Designer Bruce Oldfield, der für die 75-Jährige in der Vergangenheit schon häufiger schneidern durfte.

Prinzessin Kate trägt Alexander McQueen

Auch Prinzessin Kate kam in Weiß: Die 41-Jährige setzte auf einen Entwurf aus dem Hause Alexander McQueen – ihrem Go-to-Modehaus für große Anlässe. Über dem cremefarbenen Seidenkreppkleid trug die Prinzessin von Wales eine tiefblaue, mit scharlachroten Kanten abgesetzte königliche Robe.

Mit ihrem Schmuck zollte Prinzessin Kate sowohl der verstorbenen Queen Elizabeth II. als auch Prinzessin Diana Tribut. Sie trug Dianas Perlenohrringe und eine dreireihige Kette mit 105 Edelsteinen, die der im September verstorbenen Queen gehörte. Es war ein Geschenk ihres Vaters.

Prinzessin Charlotte im Cape

Prinzessin Charlotte kam in einer Mini-Version des Kleides ihrer Mutter in die Kirche: Die Achtjährige, die ihren kleinen Bruder Louis an der Hand hielt, hatte zur Krönung ebenfalls ein Kleid von Alexander McQueen aus Seidenkrepp geschneidert bekommen - darüber trug die Prinzessin ein Cape.

Kate und Charlotte trugen auf dem Kopf ein silbernes Blätterranken-Diadem von McQueen und Jess Collett. Es soll König Charles’ Liebe für die Natur symbolisieren.

Prinz William, Prinzessin Anne, Prinz Edward und selbst der in Ungnade gefallene Prinz Andrew – sie alle trugen die Roben des „Order of the Garter“, des Hosenbandordens, dem wichtigsten Ritterorden des Vereinten Königreichs.