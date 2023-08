1 Auf Geschmack und Konsistenz kommt es an: Christoph Pitter (Zweiter von links), Tomas Kurz und Michael Baunach testen gemeinsam mit Praktikantinnen sogenannte Clean-Label-Paddys. Foto: Marion Brucker

Ein Ostfilderner Start-up hat Proteine aus Bierhefe entwickelt und will nun das Proteinpulver in großem Stil produzieren.















Ein Start-up aus Ostfildern möchte vegane Produkte schmackhafter machen und mehr Menschen zum Fleischverzicht bewegen. Dazu haben die vier Männer der Firma ProteinDistillery zunächst mit Bierhefe des Märzenbiers vom mittlerweile geschlossenen Brauhaus Schwanen in Esslingen experimentiert. Doch nicht nur diese reichte bei weitem nicht mehr aus. Um so richtig ins Geschäft einzusteigen, suchen die Vier derzeit ein Gebäude, in dem sie die Biomasse in großem Stil aufbereiten können.