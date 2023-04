1 Spielerisch kombiniert Ingrid Strobel mit den Jungen und Mädchen in der Sprach-Kindertagesstätte Wunderwerk im Scharnhauser Park Worte und Farben. Foto: Ines Rudel

Ehrenamtliche Sprachförderkräfte will die Stadt Ostfildern anstellen. Außerdem werden Sprach-Kitas finanziell abgesichert. Einrichtungen im Kreis Esslingen fordern Planungssicherheit.















Als Baustein zur Integration und zur gesellschaftlichen Teilhabe hat Sprachförderung in der Kinderbetreuung im Landkreis Esslingen einen hohen Stellenwert. Umso härter trifft es die Sprach-Kitas, dass am 30. Juni das Bundesprogramm, das die Finanzierung von Sprachförderfachkräften sicherstellt, ausläuft. Ob und in welcher Form das Land Baden-Württemberg die Anschlussfinanzierung ermöglicht, ist offen. Deshalb entschied der Gemeinderat Ostfildern, die Stellen für Sprachfachkräfte über den städtischen Etat zu finanzieren.