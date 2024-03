Ortsentwicklung: Lichtenwald will noch attraktiver werden

1 Der Wasserturm in der Ortsmitte von Thomashardt ist ein Wahrzeichen von Lichtenwald Foto: /Peter Stotz

Die Gemeinde Lichtenwald hat einen Ortsentwicklungsprozess mit einer breit angelegten Bürgerbeteiligung gestartet. Dabei sollen die wesentlichen Leitlinien und Ziele bis zum Jahr 2040 festgestellt werden. Bei einer Infoveranstaltung wurden die Ergebnisse einer Bürgerbefragung zur Lebensqualität im Ort und zu den Erwartungen an die Zukunft vorgestellt. Die überwiegende Mehrheit der Befragten zeigte sich zufrieden mit dem Leben in der Gemeinde, verbunden mit dem Wunsch, den Status einer ländlichen Kommune mit hohen Standards zu erhalten.

„Das Konzept, das wir derzeit erarbeiten, ist weit mehr als als nur ein weiteres Dokument. Wir haben uns gemeinsam auf einen Weg gemacht, bei dem die Bürger aktiv die Zukunft ihrer Gemeinde gestalten. Es ist ein Meilenstein für die Weiterentwicklung unseres Orts“, sagte Bürgermeister Ferdinand Rentschler jetzt bei dem Infoabend.

Auf die Beteiligung der Bürger wird großer Wert gelegt

Der Prozess wird von einem Fachbüro für Kommunalplanung begleitet. Dabei legen die Verwaltung wie auch der Gemeinderat großen Wert auf eine breite Bürgerbeteiligung. Einer der Kernpunkte ist dabei besagte Befragung. 1926 Fragebogen waren an alle über 16-jährigen Lichtenwalder verschickt worden, 736 davon kamen zurück. „Das entspricht einem Rücklauf von 38,2 Prozent, ein sehr gutes Ergebnis“, erklärte der Stadtplaner Philipp König, der die Konzeptentwicklung begleitet.

Die Auswertung ergab laut König ein umfassendes Lob für die hohe Lebensqualität, die die Gemeinde bietet. Die Natur des Schurwalds vor der Haustür sowie die Einbettung in eine geschützte Landschaft spielten eine wichtige Rolle, was der Entwicklung gleichwohl aber auch Grenzen setze. „Es wird teilweise bemängelt, dass es zu wenige Wohnungen und zu wenige Bauplätze gibt. Die wichtigen Qualitätsmerkmale Natur, Landschaftsschutz und Erholung stehen also teilweise auch in Konkurrenz zur gewünschten Flächenentwicklung“, stellte Philipp König klar.

Allerdings werde das durch weiche Standortfaktoren wettgemacht. Die Gemeinschaft im Ort, Kultur- und Freizeitangebote, das rege Vereinsleben, die guten Einkaufsmöglichkeiten, Angebote und Treffpunkte für Jugendliche wie für Ältere würden gelobt, auch wenn vieles noch als verbesserungswürdig gesehen werde. Als klare Identifikationspunkte würden die Ortsmitte von Thomashardt und der Wasserturm benannt. „Und hätte der Gemeinderat in den vergangenen Jahren nicht so viel Geld für die Kinderbetreuung freigegeben, dann hätte die Gemeinde nicht so gute Werte in der Lebensqualität erhalten“, sagte König.

Der Verkehr im Ort wird als Problem empfunden

Wie der Planer bemerkte, weist die Befragung auch auf ein Paradox des ländlichen Raums hin. Die Bürger seien sehr zufrieden mit dem ländlichen Charakter des Orts und seiner Lage in der Region mit relativer Nähe zu den Arbeitsplätzen. Gleichzeitig werde der recht starke Verkehr auf den Ortsstraßen bemängelt. „Das darf aber niemanden wundern – das sind auch die vielen Pendler, also die Lichtenwalder selbst.“

In der Zusammenfassung sei festzuhalten, dass den Bürgerinnen und Bürgern als wesentliche Richtschnur am Herzen liege, die Identität Lichtenwalds als ländliche Gemeinde zu bewahren und zu pflegen. Entwicklungsschwerpunkte würden bei der Infrastruktur für Jugendliche und ältere Bürger, ÖPNV, Gewerbeentwicklung, Wohnraumangebot, Innenentwicklung und Klimaanpassung gesehen. Dies werde nun in den kommenden Monaten ausdifferenziert und in Leitlinien übertragen. „Letztlich soll etwas Umsetzbares und Finanzierbares herauskommen, damit der Mehrwert für die Gemeinde spürbar wird“, erklärte der Stadtplaner Philipp König.

Entwicklung und Zukunft

Zukunftsatelier

In einem nächsten Schritt können die Bürger weitere Ideen und Anregungen zur Gemeindeentwicklung beisteuern. Die zentralen Themen und Handlungsfelder werden im Zukunftsatelier, einer Ausstellung im Rathaus, präsentiert. Dort besteht die Möglichkeit, Ideen und Anregungen auf Antwortbogen anzubringen. Die Ausstellung ist bis einschließlich Freitag, 8. März, aufgebaut und auch auf der Homepage www.lichtenwald.gemeinde-entwickeln.de zu finden.

Entwicklungskonzept

Der Prozess zur Erstellung eines Ortsentwicklungskonzepts wurde im Jahr 2022 gestartet und läuft bis 2025. Nach einer Bestandsaufnahme, einer Klausurtagung, der Bürgerbefragung und dem Zukunftsatelier sollen in diesem Jahr das Konzept sowie ein Handlungs- und Finanzierungsrahmen erstellt werden. Im kommenden Jahr wird der Abschlussbericht vorgelegt. Eine Abschlussfeier mit der Bürgerschaft ist vorgesehen. Alle Informationen sind im Netz unter www.lichtenwald.de/news verfügbar.