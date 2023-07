Unwetter im Süden und Westen Deutschlands Schwere Gewitter – Bestandsaufnahme am Tag danach

Bei heftigen Unwettern in Baden-Württemberg und Bayern stürzen Bäume um, bei Ludwigsburg schlägt ein Blitz in ein Haus ein. Im Saarland wütete vielleicht sogar ein Tornado. Wie ist die Lage am Mittwoch? Und wie sieht es in Baden-Württemberg aus?