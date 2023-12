Organisation im Kreis Esslingen: Dekan Christian Tsalos ist neuer Vorsitzender der Kreisdiakonie

1 Christian Tsalos Foto: privat

Der Dekan des Kirchheimer Kirchenbezirks Christian Tsalos ist neuer Vorstandsvorsitzender des Kreisdiakonieverbandes Esslingen. Er folgt auf den Esslinger Dekan Bernd Weißenborn.











Wechsel an der Spitze des Kreisdiakonieverbandes Esslingen: Wie die Organisation der evangelischen Kirche mitteilt, ist Christian Tsalos, Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Kirchheim, ihr neuer Vorstandsvorsitzender. Demnach wurde er vor kurzem auf der Verbandsversammlung gewählt.

Nachfolger für Dekan Bernd Weißenborn

Tsalos folgt auf den Esslinger Dekan Bernd Weißenborn. Dieser war von 2010 bis 2016 und ab 2020 Vorstandsvorsitzender des Kreisdiakonieverbands. Er habe in den neun Jahren im Amt viel erlebt und mitgestaltet. Flucht und Migration sei beispielsweise ein wichtiger Fachbereich geworden, der dem Wandel der Zeit geschuldet sei. Es sei auch ein Angebot zur Wohnraumarbeit mit Menschen in desorganisierten Haushalten, landläufig „Messies“ genannt, neu erarbeitet worden. Derzeit arbeiten etwa 120 Menschen hauptamtlich und weitere 100 ehrenamtlich für den Kreisdiakonieverband. Dieser bietet Hilfe in schwierigen Lebenslagen für Menschen im Landkreis Esslingen an. Das Angebot reicht von der Unterstützung und Beratung bei finanziellen Notlagen, über Suchtberatung, Psychologische Beratung bis zum Integrationsfachdienst.

Bernd Weißenborn Foto: Roberto Bulgrin

Mit Christian Tsalos, seit 2022 Dekan des Kirchenbezirks Kirchheim, folge ein Theologe ins Amt des Vorstandsvorsitzenden, der eine vielfältige Laufbahn im kirchlichen Dienst mitbringe, teilt die Kreisdiakonie mit. Demnach hat er neben dem Theologie- auch ein Studium zum Kommunikationswirt absolviert. Tsalos arbeitete nicht nur im Pfarrdienst, sondern zeitweise auch als Pressesprecher der Landeskirche. Sein Anliegen sei, „an einer Kirche zu arbeiten, die auf Menschen zugeht“.