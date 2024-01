Offene Jugendarbeit in Ostfildern: Zentrum Zinsholz öffnet donnerstags und freitags wieder regelmäßig

1 Die beiden Sozialpädagogen Lucas Dreher (links) und Tim Schlegel setzen im Zentrum Zinsholz wieder verstärkt auf offene Jugendarbeit. Foto:

Zuletzt standen Kulturangebote im Zentrum Zinsholz in Ostfildern im Vordergrund. Jetzt soll die offene Jugendarbeit wieder gestärkt werden. Donnerstags und freitags ist das Jugendzentrum abends wieder regelmäßig geöffnet.











Die offene Jugendarbeit im Zentrum Zinsholz in Ostfildern wird weiter ausgebaut. Die Stelle des Sozialpädagogen Tim Schlegel, die zunächst auf zwei Jahre befristet war, wird in eine feste Stelle umgewandelt. Gemeinsam mit Lucas Dreher, der das Kinder- und Jugendkulturzentrum leitet, will er „das Haus wieder stärker in der öffentlichen Wahrnehmung verankern“. Donnerstags und freitags soll das Haus abends nun wieder regelmäßig geöffnet sein. Auch Inklusion, Partizipation und Bildung sind Themen, die das Team weiterentwickeln will.