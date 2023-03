Gerstetten im Kreis Heidenheim Frau von Teerkolonne um mehrere Tausend Euro betrogen

Ein Unbekannter bietet einer Frau in Gerstetten an, deren Hofeinfahrt zu einem festen Quadratmeterpreise zu teeren und rückt dann mit einer Teerkolonne an, die allerdings nicht den vereinbarten Bereich bearbeitet – danach folgt die Rechnung.