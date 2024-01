ÖPNV-Streik in Esslingen: Busse stehen am Freitag still

Busse stehen am Freitag still

1 In Esslingen wird der ÖPNV am Freitag bestreikt. Foto: Roberto Bulgrin

Die Busse der städtischen Verkehrsbetriebe fahren am Freitag in Esslingen nicht. Bei Schulbuslinien und privaten Betreibern gibt es Ausnahmen. Vom Streik betroffen sind auch die Stadtbahnen im Kreis Esslingen.











Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag einen bundesweiten Warnstreik bei kommunalen Verkehrsbetrieben angekündigt. In Esslingen betrifft das die Busse des städtischen Verkehrsbetriebs (SVE). Still stehen ab Freitag, 4 Uhr, Busse der Linien 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 118, 132, 138. Das Ende ist für Samstag, um 4 Uhr vorgesehen, teilt die Stadt Esslingen mit. In der Nacht auf Samstag fahren daher die Linien N 12 und N 13 nicht.

Um den Schulbusverkehr aufrechtzuerhalten, finden am Freitag auf sechs Linien temporäre Fahrten statt, heißt es seitens der Verwaltung. Die Linie 109 fährt von Rüdern um 7.16 Uhr über Sulzgries Zentrum zum Georgii-Gymnasium. Die Linie 113 startet Am Wiesengrund um 7.21 Uhr und fährt über den Festo-Knoten zur Realschule Zollberg. Die Linie 101 fährt um 7.17 ab ZOB Esslingen zum Endpunkt Lerchenäcker; die Linie 111 fährt um 7.19 Uhr ab ZOB zum Schulzentrum Nord. Die Linie 110 startet um 6.58 Uhr ab Wilflinghausen/Dulkhäusle ihre Fahrt zum ZOB Esslingen. Die Linie 132 beginnt an der Haltestelle Oberesslingen THG um 7.17 Uhr ihre Fahrt zum Schulzentrum Nord.

Am Nachmittag fährt die Linie 111 ab 13.15 Uhr am Schulzentrum Nord bis ZOB Esslingen und verkehrt dann weiter als Linie 113 um 13.30 Uhr ab ZOB über Maille, Zollberg, Mutzenreisstraße, bis Berkheim Kronenstraße. Die Linie 111 fährt ein weiteres Mal um 15.45 Uhr die Strecke zwischen Schulzentrum Nord und ZOB Esslingen. Anschließend verkehrt der Bus weiter als Linie 113, startet um 16 Uhr am ZOB und fährt die Haltestellen bis Berkheim Kronenstraße an.

Die Linie 109 verkehrt um 13.25 Uhr und um 16 Uhr ab ZOB über Schelztor, Schulzentrum Nord bis Rüdern Glocke. Die Linie 101 ist um 15.50 Uhr ab Lerchenäcker über Charlottenplatz zum ZOB unterwegs.

Nicht bestreikt werden Linien, die in Esslingen von privaten Busunternehmen betrieben werden, das sind die 106, 114, 119, 120, 122, 130, 131 und 140 sowie der X 20. Die S-Bahnen werden am Freitag nicht bestreikt und verkehren wie üblich.