Ökumenische Familienbildungsstätte Esslingen: Schließung der Familienbildungsstätte wird gemildert

1 Die Ökumenische Familienbildungsstätte in Esslingen schließt zum Jahresende ihre Pforten. Einige Kurse sollen aber weitergeführt werden. Foto: Roberto Bulgrin

Die Ökumenische Familienbildungsstätte Esslingen (FBS) schließt zum Jahresende auch aus Kostengründen ihre Pforten. Nach Angaben der evangelischen Kirchengemeinde sollen aber einige Kurse fortgeführt werden.











Nun ist Schluss. Aber doch nicht so ganz. Die Ökumenische Familienbildungsstätte Esslingen (FBS) an der Berliner Straße schließt zum Jahresende ihre Pforten. Einige ihrer Angebote können aber laut der evangelischen Kirche weitergeführt werden. Die verbliebenen Mitarbeiterinnen hätten zudem in der Evangelischen Kirchenpflege Esslingen neue Arbeitsplätze gefunden. Die Art und der Ablauf der angekündigten Schließung hatten zu Kritik, auch von einer ehemaligen Mitarbeiterin, geführt.