1 Das Spielzimmer der Familienbildungsstätte kommt auch bei Daniela Reinke, Fynn und Erik bestens an – sehr zur Freunde von Geschäftsführer Hermann Beck. Foto: Roberto Bulgrin

Sie ist eine Institution in Esslingen – und möchte es auch bleiben. Die Ökumenische Familienbildungsstätte kämpft gegen Corona, rückläufige Teilnehmerzahlen und eine schwierige Finanzlage. Doch Geschäftsführer Hermann Beck ist optimistisch.















Esslingen - Ein Mann mit Tattoos an Ober- und Unterarmen wirbelt ein Kleinkind durch die Luft. Das Foto auf dem Cover des Jahresprogramms 2022 der Ökumenischen Familienbildungsstätte Esslingen (FBS) wurde bewusst ausgewählt, stellt Geschäftsführer Hermann Beck klar: „Eine Familie – das sind für uns ein oder mehrere Kinder mit einem oder mehreren Erwachsenen.“ An dieser Definition richten sich die Philosophie und die FBS-Angebote aus, die im jetzt erschienen Programm für das kommende Jahr aufgeführt sind. Nach finanziellen und personellen Schwierigkeiten, Turbulenzen um Struktur und Organisation, Zukunftssorgen und Schulden sieht Hermann Beck die Einrichtung in der Berliner Straße 27 auf einem guten, zukunftstauglichen Weg.